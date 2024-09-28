В Новосибирской области дачники изготовили более 500 окопных свечей для передовой

Жители садоводческого товарищества «Заря» в поселке Рыбачье Новосибирской области активно занимаются благотворительностью.

На ежемесячных субботниках они производят около 500 окопных свечей, которые отправляются на передовую.

Как сообщает Новосибирское отделение «Народного фронта, свечи делают как взрослые, так и дети, а также ветераны боевых действий. Местные кафе и рестораны поддерживают инициативу, передавая жителям консервы для переработки, а парафин сибиряки закупают самостоятельно.

Каждый член команды выполняет свою роль: самые стойкие занимаются плавлением парафина на газовых плитках, в то время как дети создают письма и рисунки для солдат.



Напомним, девушка из Новосибирска поехала на СВО в тайне от родителей вместо сдачи ЕГЭ.