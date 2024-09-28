В Новосибирской области задержали браконьера из-за незаконной охоты на косуль

Задержан браконьер, незаконно охотившийся на косуль в Новосибирской области.

В Куйбышевском районе Новосибирской области правоохранительные органы задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной охоте на территории заказника. Информация о преступлении поступила в местное отделение полиции.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, у задержанного были изъяты охотничьи ружья и патроны. В ходе допроса он признался, что убил двух косуль без необходимых разрешений.

Предварительный ущерб, причинённый животному миру региона, оценивается в 80 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, однако его отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, в Новосибирской области застрелили медведя из автомобиля.