Бывший глава Новосибирска Локоть рассказал, что Лукашенко сдержал свое обещание

На площади Ленина в Новосибирске третий день продолжается ярмарка с товарами из Беларуси.

Бывший мэр города Анатолий Локоть посетил мероприятие. Он вспомнил, как в 2014 году новосибирцы активно раскупали белорусскую продукцию.

Локоть подчеркнул, что ярмарка — это не просто торговля, а мероприятие, включающее культурную программу и способствующее развитию сотрудничества. Он также рассказал, что в 2022 году, во время визита в Минск, попросил президента Беларуси Александра Лукашенко возобновить проведение ярмарки в Новосибирске после перерыва, связанного с пандемией.

Локоть поблагодарил Лукашенко за организацию нынешней ярмарки и отметил высокое качество белорусских товаров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске официально открылась ярмарка белорусских товаров.