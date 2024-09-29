На четырех центральных улицах Новосибирска запретят парковку

На четырех центральных улицах Новосибирска будет запрещена парковка из-за уборки.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, с 30 сентября в городе будет действовать временный запрет на парковку на четырех улицах Центрального округа.

Ограничения вводятся для обеспечения качественной уборки улиц и дорог в ночное время с 00:30 до 7 часов утра.

По четвергам с 00:30 до 07:00 на трех улицах будут действовать ограничения на парковку: ул. Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до ул. 1905 года и в обратном направлении; ул. Некрасова от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной; ул. Каинская от ул. Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.

На улице Ольги Жилиной будет полностью запрещена парковка — от дома № 52 на улице Демьяна Бедного до улицы Гоголя и в обратном направлении.

Напомним, что в Новосибирске за 24 млн рублей продают китайский спорткар Lotus Emeya.