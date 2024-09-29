Новосибирского тренера по плаванию обвинили в издевательствах над ребёнком-инвалидом

Тренера по плаванию из Новосибирска обвинили в издевательствах над ребёнком-инвалидом в одном из московских бассейнов.

На видеозаписи с камер наблюдения зафиксирован конфликт, во время которого тренер схватил ребёнка за руки и с головой опустил в воду. Мальчик пытался выбраться из бассейна, но ему не удалось. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Тренер пояснил, что его методы имеют «спортивный» характер, так как иначе дети с особенностями развития не реагируют. Он также отметил, что не хотел унижать или причинять вред ребёнку.

Мать ребёнка, по словам тренера, присутствовала в начале занятия, но позже вышла в коридор. Узнав о том, что она хочет подать заявление в полицию, тренер попытался уладить ситуацию и предложил провести бесплатные занятия.

Несмотря на это, запись с камер была передана матери. Она обратилась в полицию. Тренер временно отстранён от работы. В бассейне проводится проверка.

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