Под Новосибирском помощнику прокурора Бердска вручили погоны юриста 3 класса

Молодому специалисту прокуратуры Бердска присвоен первый классный чин.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации помощнику прокурора города Бердска Юлии Калининой присвоен первоначальный классный чин юриста 3 класса. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В торжественной обстановке Калининой вручили погоны. Прокурор города Аркадий Козлов и коллеги поздравили молодого специалиста с важным достижением.

В ходе мероприятия коллектив пожелал ей профессиональных успехов и дальнейших достижений в служебной деятельности.

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