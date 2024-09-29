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вчера 23:30
общество

Под Новосибирском помощнику прокурора Бердска вручили погоны юриста 3 класса

Фото: прокуратура Новосибирской области

Молодому специалисту прокуратуры Бердска присвоен первый классный чин.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации помощнику прокурора города Бердска Юлии Калининой присвоен первоначальный классный чин юриста 3 класса. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В торжественной обстановке Калининой вручили погоны. Прокурор города Аркадий Козлов и коллеги поздравили молодого специалиста с важным достижением.

В ходе мероприятия коллектив пожелал ей профессиональных успехов и дальнейших достижений в служебной деятельности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском жители СНТ изготовили 500 свечей для бойцов СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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