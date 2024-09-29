Руководство новосибирской компании «Сибиар» допросят по делу о смертельном отравлении детей

Производитель дихлофоса «Варан» будет допрошен по уголовному делу об отравлении семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей.

По данным телеграм-канала SHOT, продукция компании «Сибиар», собственником которой является депутат Заксобрания Новосибирской области Виктор Кушнир, будет изъята для проведения химической экспертизы. Партию дихлофоса и другие средства компании проверят на безопасность для здоровья человека.

Компания «Сибиар» производит различные химические продукты, включая дихлофос, антистатики, освежители воздуха и репелленты. В прошлом году её выручка составила 1,5 млрд рублей.

По информации SHOT, отца погибших детей могут привлечь к ответственности за причинение смерти по неосторожности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Красноярском на шерсти кота из отравившейся семьи нашли инсектициды.