Скоростной поезд «Финист» планируют запустить между Барнаулом и Новосибирском

Министр транспорта Новосибирской области Антон Воронов заявил о планах запустить скоростной поезд «Финист» между Барнаулом и Новосибирском.

Конкретные решения по этому вопросу могут появиться в 2025 году. Об этом сообщил Воронов в интервью РИА Новости.

Ранее рассматривался вариант запуска поезда «Ласточка», который позволил бы жителям добираться между Барнаулом и Новосибирском без пересадок. Однако этот план был отменен из-за прекращения поставок поездов из недружественных стран.

Воронов отметил, что проект строительства отечественного поезда «Финист» уже существует, и окончательные решения ожидаются в следующем году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с октября электрички перейдут на зимнее расписание.