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общество

Стало известно, какая погода придет в Новосибирск на рабочей неделе

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В начале октября в Новосибирске ожидается потепление до +20 градусов.

Как сообщают синоптики «Яндекс Погоды», 1 октября будет облачно с прояснениями. Днём температура поднимется до +20 градусов. Ночью ожидается до +6.

Однако уже 2 октября температура снизится до +15 днём. 3 октября — до +9 градусов.

По данным Gismeteo, 1 октября прогнозируется +19 градусов днём и +9 градусов ночью. В дальнейшем ожидается понижение температуры. 3 октября днём будет до +9 градусов. Ночью температура может опуститься до 0 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирской области ежедневно оставляют более трёх тысяч отзывов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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