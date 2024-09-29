Жители Новосибирской области ежедневно оставляют более трёх тысяч отзывов

Жители Новосибирской области занимают 11 место в общероссийском рейтинге по количеству отзывов на товары. Об этом сообщили эксперты сервиса Авито.

Согласно исследованию, 95% пользователей интернета при выборе товаров и услуг ориентируются на отзывы, причем большинство всегда их читают.

Также выяснилось, что 47% респондентов считают отзывы без фото или видео менее убедительными. Для 48% наличие таких материалов является дополнительным преимуществом.

В среднем пользователи Авито ежедневно оставляют более 191 тысячи отзывов, среди которых жители Новосибирской области пишут 3 375 отзывов в день.

Ранее Сиб.фм сообщал, что большая часть сибиряков читают отзывы перед тем, как сделать покупку в Интернете.