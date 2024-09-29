В Барнауле вспыхнул мощный пожар на мебельной фабрике «Три слона».

Площадь возгорания составляла более 1000 квадратных метров. Пожар начался на 5 этаже производственного корпуса и быстро охватил все этажи предприятия.

На месте происшествия работали 37 пожарных. Было задействовано 10 единиц техники, а также направили пожарный поезд.

Внутри здания трудятся семь звеньев газодымозащитной службы. Причины возгорания в настоящее время выясняются.

Из полыхающего здания спасли одного человека. По данным МЧС, пожар был локализован на площади 6800 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на лестничной площадке несколько дней лежал труп.