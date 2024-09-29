В Новосибирске на форуме обсудили отток молодых ученых из России

В Новосибирске завершился XI форум OpenBio, в котором приняли участие представители ведущих российских научных институтов, университетов и биотехнологических компаний.

Одной из обсуждаемых тем стал вопрос подготовки молодых кадров и оттока ученых за рубеж. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Академик Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета, отметил, что на базе ГНЦ ВБ «Вектор» оттока специалистов сейчас нет. Однако вирусологи и биотехнологи продолжают уезжать за границу. Он подчеркнул важность создания условий, которые могли бы удержать молодых ученых в России, в частности доступного жилья и конкурентоспособных зарплат.

Доктор биологических наук Ольга Карпова, заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, сообщила, что в её подразделении оттока специалистов не наблюдается. По её словам, нынешние условия в стране позволяют проводить исследования высокого уровня, а возможность работать в современной научной среде является важным фактором для молодых ученых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидается увеличение количества исков по авторскому праву.