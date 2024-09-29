В Новосибирской области сообщили, что новых случаев заражения новым штаммом Covid-19 в регионе не зарегистрировали

Специалисты также отметили, что в больницы попали 200 жителей Новосибирской области.

В Новосибирске не зарегистрировано случаев заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщили главный эпидемиолог региона Елена Пудова и заместитель начальника управления Роспотребнадзора Лада Самойлова на пресс-конференции ТАСС.

Специалисты отметили рост заболеваемости сезонными ОРВИ, который увеличивается на 20-30% каждый день. Тем не менее, показатели остаются ниже прошлогодних: в аналогичный период в 2023 году регистрировалось 30-32 тысячи случаев заболеваний, а в этом году — 26-28 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, в больницы области госпитализировано 200 человек, но тяжелых случаев среди них нет. Случаев заболевания гриппом в этом сезоне пока не зафиксировано. Однако коронавирус выявляется у сотни пациентов еженедельно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк с 30 сентября.