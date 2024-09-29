Пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк с 30 сентября

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило примет участие в Декаде инвалидов и Декаде пожилых людей.

С 30 сентября по 23 октября пенсионеры и инвалиды всех групп смогут бесплатно посетить зоопарк. Об этом говорится в телеграм-канале зоопарка.

Для входа необходимо предъявить соответствующие документы: паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту, а также документ, подтверждающий инвалидность для инвалидов.

Акция проводится с 2008 года дважды в год. Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека.

Во время прогулки по зоопарку также можно бесплатно арендовать скандинавские палочки, предъявив паспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска малышка-леопард перешла на мясо и отправилась на охоту.