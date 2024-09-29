Вылетевшая пассажирка и издевательства тренера: главные новости Новосибирской области за 29 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за воскресенье, 29 сентября.

Тренера по плаванию из Новосибирска обвинили в издевательствах над ребёнком-инвалидом в одном из московских бассейнов. На видеозаписи с камер наблюдения зафиксирован конфликт, во время которого тренер схватил ребёнка за руки и с головой опустил в воду. Мальчик пытался выбраться из бассейна, но ему не удалось.

В центре Новосибирска 29 сентября произошла авария. На кадрах запечатлен автомобиль Haval Jolion, который движется по направлению к началу Красного проспекта. Внезапно дверь внедорожника открывается, и из машины вылетает человек. Прокатившись более ста метров, он останавливается у подножия памятника Ленину.

Сегодня, 29 сентября, в районе станции метро «Студенческая» произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Геодезической. В результате аварии есть пострадавшие.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило примет участие в Декаде инвалидов и Декаде пожилых людей. С 30 сентября по 23 октября пенсионеры и инвалиды всех групп смогут бесплатно посетить зоопарк.