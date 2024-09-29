Зоолог прокомментировал убийство медведя в Кочковском районе Новосибирска

Зоолог высказал свое мнение по поводу гибели медведя в Кочковском районе Новосибирска.

В Кочковском районе Новосибирской области застрелили медведя, и это вызвало бурную реакцию общественности. Ученый Михаил Кречмер полагает, что медведя спровоцировали.

Все началось с того, что на поле, среди колосьев зерновых, было обнаружено тело убитого медведя. В ходе расследования выяснилось, что животное застрелил председатель районного общества охотников и рыболовов.

Медведь бежал рядом с машиной, но, получив пулю, упал. Свидетели утверждают, что убитый медведь представлял опасность для работников сельскохозяйственных угодий и жителей близлежащих деревень. Общественность возмутила и фотосессия с убитым животным.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Михаил Кречмер, кандидат биологических наук и зоолог, в интервью «Известиям» прокомментировал неоднозначную ситуацию. Он также обратил внимание на то, как Александр Березин вел себя с телом убитого медведя.

«Стрелявший заявил, что убил медведя в целях самообороны. Как человек, занимающийся конфликтами человека и медведя, утверждаю, что даже если зверь приблизился к автомобилю, это было спровоцировано», — прокомментировал зоолог.

Михаил Кречмер также отметил, что медведей часто убивают, когда они приближаются к лагерю. Однако их можно отпугнуть, просто посвистев.