1 октября у Оперного театра в Новосибирске высадят деревья в честь Балабанова

Место для высадки молодых деревьев— театральный сквер, расположенный по правую сторону от НОВАТ.

Новые деревья в честь заслуженных деятелей театра высадят на Театральной аллее 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе НОВАТ. Событие привязано к Дню музыки и проводится в столице Сибири уже не первый год: текущая высадка молодых деревьев станет седьмой по счету.

На одной из табличек появятся имена Александра и Владимира Придник. Первый – имеет звание народного артиста, второй – заслуженного.

На другой табличке будет имя – Исидора Зака — одного из основателей НОВАТ. Дерево в его честь посадят студенты Новосибирской государственной консерватории, будущие дирижеры.

Также в этот день мы будем чествовать посадкой именных деревьев главного хормейстера нашего театра, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Подъельского и выдающегося танцовщика, солиста балетной труппы НГАТОиБ с 1965 по 1991 год, народного артиста РСФСР Александра Балабанова.

Напомним, что в сквере уже есть несколько «именных» деревьев, родоначальник же акции и идеи – Вячеслав Стародубцев, режиссер НОВАТ.

Начало мероприятия в 12:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открылся «Сказочный сквер». Встретить на небольшой территории в Железнодорожном районе можно «Двоих из ларца», «Конька-Горбунка», «Царевну-Лягушку» и многих других персонажей из детских книжек. Скульптуры сделаны из дерева известным художником из Бердска.