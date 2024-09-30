13 женщин стали жертвами насилия прописанного в Новосибирске актера Жерара Депардье

Французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает Mediapart.

По данным издания, 13 женщин рассказали о случаях домогательств и изнасилований, которые, по их словам, происходили с 2004 по 2022 год на съемочных площадках 11 фильмов с участием Депардье.

Трое актрис дали показания в суде, не подавая официальных жалоб. Другие женщины выступили анонимно или под псевдонимами. Одна из жертв заявила, что инциденты происходили на глазах съемочной группы.

Адвокаты Депардье опровергли все обвинения. Защита заявила, что они ложные и не имеют под собой юридических оснований.

Ранее, в 2021 году, актриса Шарлотта Арнольд обвинила Депардье в изнасиловании в августе 2018 года. Однако актер также отрицал эти утверждения.

В марте 2022 года суд Парижа заявил о наличии серьезных улик. В связи с этим дело не было закрыто. Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что известный французский актёр Жерар Депардье открыл ресторан в Новосибирске.