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общество

30 сентября в Новосибирске отключат все фонтаны, кроме одного

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Фонтан в центре города будет работать до конца текущей недели.

Тепло из Новосибирска постепенно уходит, а вместе с тем завершают работу летние проекты, которые так или иначе связаны с погодными условиями. Среди них и городские фонтаны: проводить время возле них, а уже тем более внутри, невозможно. Власти города приняли решение, что 30 сентября станет последним «рабочим днем» всех фонтанов в Новосибирске, однако исключение все же сделали. Фонтан в Центральном парке будет работать до воскресенья 6 октября.

В этот день, 6 октября, состоятся два последних лазерных шоу: с 20:24 до 21:00 и с 21:24 до 22:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что комаров в Новосибирской области признали переносчиками 30 новых вирусов.

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Дарья Лапина
Журналист

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