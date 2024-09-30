30 сентября в Новосибирске потеплеет до +22 градусов

В последний день сентября ожидается потепление в регионе.

В пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра уточнили, что сегодня, 30 сентября 2024 года, в Новосибирской области ожидается температура воздуха от +8 до +10 градусов ночью и от +14 до +22 градусов тепла днем.

Однако, несмотря на приятную температуру, в регионе возможен небольшой дождь и пасмурная погода, юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что, что Новосибирский зоопарк станет бесплатным для пенсионеров и инвалидов.