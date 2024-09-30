Новосибирский зоопарк станет бесплатным для пенсионеров и инвалидов

Зоопарк Новосибирска станет бесплатным для некоторых жителей города.

С сегодняшнего дня, 30 сентября 2024 года, Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило станет бесплатным для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Также на входе гостям выдадут скандинавские палочки.

Акция приурочена ко дню пожилого человека и продлится до 23 октября включительно.

В том числе, бесплатно могут пройти и люди с инвалидностью всех категорий.

Напомним, что в зоопарке Новосибирска малышка-леопард перешла на мясо и отправилась на охоту