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общество

Новосибирский зоопарк станет бесплатным для пенсионеров и инвалидов

Фото: Сиб.фм

Зоопарк Новосибирска станет бесплатным для некоторых жителей города.

С сегодняшнего дня, 30 сентября 2024 года, Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило станет бесплатным для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Также на входе гостям выдадут скандинавские палочки.

Акция приурочена ко дню пожилого человека и продлится до 23 октября включительно.

В том числе, бесплатно могут пройти и люди с инвалидностью всех категорий.

Напомним, что в зоопарке Новосибирска малышка-леопард перешла на мясо и отправилась на охоту

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Валерия Митрохина
Журналист

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