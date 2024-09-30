Число заявлений от абитуриентов в колледжи и вузы Новосибирска выросло вдвое

Абитуриенты подали заявлений в колледжи и вузы Новосибирска в два раза больше.

Сегодня, 30 сентября 2024 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области и.о. министра образования региона Юрий Савостьянов доложил о том, что по итогам приемной кампании текущего года в новосибирские колледжи и вузы поступило в 2 раза больше заявлений о поступлении, чем годом ранее.

Таким образом, по его словам, в 2023 году было принято 27 750 заявлений, а в 2024 году число поданных заявлений выросло до 57 891.

Также отмечается, что в Новосибирской области наблюдается и увеличение количества бюджетных мест в высших учебных учреждениях.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирский вуз с 65-летием