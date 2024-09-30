Генеалог дала советы новосибирцам о том, как составлять родословную

Новосибирский генеалог дала советы, как можно составлять родословную.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на местную жительницу, которая уже 15 лет занимается составлением родословных, для получения информации следует обращаться к архивам ФСБ.

“Один мой ученик не знал, что с его дедом, который был репрессирован в 1937 году. Мы достали информацию из архивов ФСБ – протоколы допроса. Соответственно, узнали, как, где и что”, — рассказала специалист.

По ее словам, поиски родственников можно начать со сбора домашних фотографий и записать ту информацию, которую уже удалось узнать. Также лучше использовать открытые источники для поиска.

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