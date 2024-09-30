Пояс Пресвятой Богородицы и Казанскую икону Божией Матери привезли в Новосибирск

В Новосибирск доставили Пояс Пресвятой Богородицы и Казанскую икону Божией Матери.

По информации пресс-службы Новосибирской митрополии, в Вознесенский кафедральный собор привезли ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей святых Иоакима и Анны, а также и Казанскую икону Божией Матери.

Сегодня, 30 сентября 2024 года, новосибирцы могут увидеть святыни в период с 07:00 до 21:00 по местному времени, а 1 октября с 07:00 до 18:30.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области проявилась почерневшая икона Георгия Победоносца