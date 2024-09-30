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общество

Глава СК России Бастрыкин заинтересовался грабителем, который украл два iPhone 16 в Новосибирске

Фото: Pexels.com

26 сентября в Новосибирске произошло ограбление сервисного центра, где мужчина неславянской внешности похитил два мобильных телефона, распылив перцовый баллончик в лицо сотрудника.

Преступник скрылся с iPhone 16. Следственный комитет по Новосибирской области инициировал передачу возбужденного уголовного дела в свое производство и проводит проверку на предмет возможных нарушений миграционного законодательства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки.

Дело поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водители такси начали уходить в «серый» сектор.

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Игорь Кириченко
Журналист

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