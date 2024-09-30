Губернатор Новосибирской области потребовал проверить жалобы новосибирцев из холодных квартир

Андрей Травников поднял вопрос о темпах подключения города к теплу после жалоб новосибирцев.

Сегодня, 30 сентября 2024 года, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания поручил областному минЖКХ и главам муниципалитетов проконтролировать завершение подключения домов к теплоснабжению, в связи с тем, что до 30 сентября власти региона и Сибирская генерирующая компания пообещала местным жителям подключить все дома к теплу, но этого не произошло.

По словам и.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова, на сегодняшний день к теплу подключены 92% социальных учреждений и 94,2% многоквартирных домов с центральным отоплением.

Однако, как отметил мэр города Максим Кудрявцев, в Новосибирске по-прежнему отключены 84 объекта: по четыре в Октябрьском и Железнодорожном районах, а также 76 – в Ленинском.

Градоначальник уточнил, что до 20:00 сегодняшнего дня все работы на системе теплоснабжения должны закончиться.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили Сиб.фм о том, что на улице Трикотажной и нескольких соседних многоэтажках отопительный сезон задерживался из-за прорыва трубы на теплосетях.