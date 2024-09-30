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общество

Из Новосибирской области за неделю отправили домой более 20 мигрантов

Фото: freepik.com

За предыдущую неделю в Новосибирскую область въехало 7 450 иностранных граждан.

Как сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области, 1 955 из них прибыли для осуществления трудовой деятельности.

В ходе проверок на 22 объектах было выявлено 102 нарушения миграционного законодательства. В результате операции депортировано 4 гражданина, выдворено 26.

Также в аэропорту Новосибирска был проведен рейд, в ходе которого проверили 28 иностранцев. 18 из них были доставлены в военкоматы и поставлены на воинский учет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали мигранта из-за организации незаконной миграции.

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Игорь Кириченко
Журналист

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