Какой праздник отмечают в России 30 сентября

Сразу несколько масштабных событий произошло в эту дату: это касается новых территорий, церковного календаря, а также всемирной паутины.

30 сентября в России празднуют сразу несколько важных событий. Сиб.фм сообщает подробнее о каждом.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией

Событие широко празднуется с 2023 года, а дата 30 сентября навсегда вошла в учебники новейшей истории. В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Большинство голосов были «за», отсюда и результат – теперь они в составе РФ.

День Сил Специального Назначения Росгвардии

«Пожелаем будней лёгких, на заданиях сноровки, в деле выдержки отменной. И везенья, непременно!», — похожие сообщения поступают сегодня всем, кто связан с Росгвардией, кто трудится день и ночь, защищая страну от преступников.

День интернета в России

Этот праздник впервые был предложен в 1998 году, и с тех пор стал символом признания огромного влияния сети на нашу жизнь. Россияне активные пользователи Всемирной паутины, многие работают из разных точек страны и мира только благодаря отлаженной коммуникации. Однако не стоит забывать, что интернет хранит в себе немало непроверенной и недостоверной информации, рекомендуется тщательно выбирать контент для просмотра или прочтения.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В этот день вспоминается одно из самых трогательных житийных повествований, говорящее о непреклонном мужестве трёх совсем ещё юных христианских дев и святой их матери.

День святого Григория, Просветителя Армении

Святитель Григорий, просветитель Великой Армении. Один из самых почитаемых святых Армянской Апостольской Церкви, также почитающийся и в Православии. В этот день рекомендуется сходить в церковь на службу, а также поставить свечи за здравие или за упокой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда в Новосибирске зазвучат сирены.