МЧС: вода ушла со всех подтопленных территорий Новосибирской области

На подтопленных территориях региона устранили всю воду.

30 сентября на оперативном совещании правительства Новосибирской области начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов сообщил, что на сегодняшний день все территории в Новосибирской области освободились от подтоплений после сильнейших осадков.

"Гидрологическая и паводковая обстановка на территории области стабильная. Гидроузел работает в штатном режиме, подтопленных территорий нет”, — прокомментировал он.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за обильных дождей в 12 районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации, в 8 – режим повышенной готовности.