82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
30 сентября, 14:20
пробки
4/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
82.99% -1.1
сегодня
30 сентября, 14:20
пробки
4/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
сегодня 13:09
общество

МЧС: вода ушла со всех подтопленных территорий Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

На подтопленных территориях региона устранили всю воду.

30 сентября на оперативном совещании правительства Новосибирской области начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов сообщил, что на сегодняшний день все территории в Новосибирской области освободились от подтоплений после сильнейших осадков.

"Гидрологическая и паводковая обстановка на территории области стабильная. Гидроузел работает в штатном режиме, подтопленных территорий нет”, — прокомментировал он.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за обильных дождей в 12 районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации, в 8 – режим повышенной готовности.

#ГУ МЧС #потоп
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в