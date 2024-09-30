Мигранты-таксисты бросают машины и улетают на родину из Новосибирска

В Новосибирске прошел очередной рейд мигрантов.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на СКР по Новосибирскому гарнизону, сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по выявлению граждан РФ из числа бывших трудовых мигрантов, которые до сих пор не встали на воинский учет.

Так, в аэропорту Толмачево было проверено 28 лиц, из которых 18 человек доставили в военные комиссариаты, после чего их поставили на воинский учет.

«Некоторые граждане, были выявлены уже дважды. На учет они так и не встали, а предпочли улететь обратно на родину в Таджикистан и Узбекистан. Служить они категорически не хотят. Уверяют, что им это не нужно», — сообщил источник портала в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Также известно, что некоторые мигранты, чтобы избежать службы в России, резко уезжают к себе на родину.

Напомним, что 27-летний уроженец Киргизии вел «пикантную» переписку с 13-летней школьницей.