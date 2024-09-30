В Новосибирске под конвоем доставили предполагаемого педофила в суд

27-летний уроженец Киргизии вел «пикантную» переписку с 13-летней школьницей.

В Кировский районный суд утром, 29 сентября, под конвоем доставили предполагаемого педофила. 27-летнего уроженца Киргизии Халилджона Абдуразакова подозревают в развращении школьницы. Мигрант не только вел «пикантную» переписку с сибирячкой, но накануне выманил ее на встречу и пытался домогаться. Девушке удалось вырваться из «лап» потенциального преступника и рассказать обо всем взрослым, а позже и правоохранителям.

Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме, поскольку преступление мигрант совершил против половой неприкосновенности несовершеннолетней.



На время следствия его отправили в СИЗО. Пока на 2 месяца — до 24 ноября.

Известно, что в Новосибирск мигрант без дела не сидит, он трудится кладовщиком в компании по производству дверей. Русским языком мужчина владеет плохо, с участниками процесса общался не сам, через переводчика.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-полицейского обвиняют в педофилии. Его жена заявила об угрозах родителей двух девочек.