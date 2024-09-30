На новой рабочей неделе в Новосибирске ожидается потепление

Стало известно, какая погода будет на рабочей неделе в Новосибирске.

По данным синоптиков сервиса “Яндекс.Погоды”, днем 1 октября температура поднимется до +20 градусов, а ночью — до +6. На следующий день, 2 октября, ожидается похолодание до +12 градусов. Дни будут без осадков, но и без солнца.

В четверг, 3 октября, станет еще холоднее, чем днем ранее — до +9 градусов, а ночью температура опустится до 0 градусов.

К 4 октября появится солнце и потеплеет до +13 градусов.

Ранее Сиб.фм писал, что Новосибирский зоопарк станет бесплатным для пенсионеров и инвалидов