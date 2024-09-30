В Новосибирске производитель дихлофоса «Варан» отреагировал на смерть четверых детей после отравления

Компанией «Сибиар» владеет новосибирский депутат Виктор Кушнир.

Новосибирского производителя дихлофоса допросили после смерти четырех детей в Красноярском крае. По данным телеграм-канала Shot, дихлофос «Варан» компании «Сибиар» изымут на химическую экспертизу. Напомним, что это основная версия отравления многодетной семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет.

Выжили только отец и мать. Мужчина пояснил на допросе следователям, что плохо проветрил помещение, когда травил мух дихлофосом — эксперты нашли токсические вещества в еде и в организме погибших. Против отца могут возбудить уголовное дело.

Самой компанией-производителем владеет депутат Заксобрания Новосибирской области Виктор Кушнир. Выручка «Сибиар», по данным «Rusprofile» за 2023 год составила 7,8 млрд рублей. Однако Кушнир считает, что его продукция не могла отравить людей. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.

«Варан производится на заводе «Сибиар». Одно скажу: мы уже тридцать лет производим безопасную продукцию. Невозможно ей отравиться, и никто ей никогда не отравится. Случаев не было и не будет. Уверен, что у следователей уже есть итоги лабораторного исследования, и причина даже близко не в "Варане", так как за все дни не было ни одного запроса и звонка со стороны правоохранительных органов. Зная, как оперативно они работают, о причастности я бы узнал в день трагедии», — написал он.

Депутат также пожаловался, что ему задают много вопросов журналисты.

«К сожалению, есть люди, которые паразитируют на трагедии и ведут себя крайне непрофессионально — начиная с давления на сотрудников завода и заканчивая переименованием меня в новостях», — добавил он.

Сам депутат считается одним из богатых политиков Новосибирска. Он является секретарем местного отделения Партии "Единая Россия" Ленинского района города Новосибирск, а также заместителем председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области.

Как ранее писал Сиб.фм, в Красноярском крае похоронили четверых детей, отравившихся неустановленным веществом.