Опубликованы кадры похорон четверых отравленных детей в Красноярском крае

В Красноярском крае прощаются с детьми, которые отравились неизвестным веществом в доме.

В Красной Сопке Красноярского края проходит прощание с детьми, умерших после отравления. Прощальный кортеж привез гробы к дому семьи, где с ними попрощались родственники и соседи. Сиб.фм ведет прямой онлайн-репортаж.

Известно, что все затраты на похороны взяла на себя администрация.

Трагедия произошла 21 сентября в многодетной семье. Родственники поужинали пельменями и курицей. Позже их госпитализировали в больницу с сильнейшим отправлением. В течение трех дней скончались 13-летний мальчик и три девочки в возрасте 6, 11 и 12 лет. Родители детей смогли выжить и уже выписаны из медицинского учреждения. Об этом пишет МК в Красноярске.

Предварительная версия — попадание токсичного вещества в пищу или отравление парами дихлофоса, так как накануне в доме проводилась обработка от насекомых с использованием данного аэрозоля.

Отец признался следователям, что травил мух в доме, однако должным образом не проветрил помещение.