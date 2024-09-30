Под Красноярском продавщица предположила, почему могли погибнуть дети

Журналист «МК в Красноярске» посетил похороны четырех детей, которые стали жертвами отравления. После церемонии он отправился в местные магазины для сбора информации о ситуации в поселке.

В ларьке «555» продавщица отметила, что дихлофос в их магазине никогда не продавался, хотя в поселке регулярно травят мух. Она также рассказала о семье погибших детей, подчеркнув, что они не жаловались на проблемы в семье и часто покупали сладости, чипсы и кириешки. Продавщица заметила, что после трагедии семья не приходила в магазин.

Кроме того, продавщица предположила, что причиной отравления могла стать дымовая шашка, брошенная соседом, который проживает в одном доме с отравившейся семьей. Однако владелец магазина не согласился с этой версией.

Ранее в расследовании рассматривалась версия об отравлении пельменями и курицей из магазина «Олимп». Однако продукты оказались безопасными. На данный момент приоритетной версией считается отравление дихлофосом.

Кассир магазина «Олимп» сообщила, что сначала местные жители боялись покупать продукты, но ситуация сейчас стабилизировалась, и спрос возобновился. В магазине подтвердили, что дихлофос был изъят, но не весь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Красноярске детям, отравившимся дихлофосом, установили один общий крест.