Тела детей положили в четыре маленьких гроба, прощаются с ребятами не только родные и близкие, но также жители всего поселка Красная Сопка.

В Красноярске детям, отравившимся дихлофосом, установили один общий крест. Об этом сообщает журналист «МК в Красноярске».

Сегодня, 30 сентября, проходят похороны четырёх детей (трех девочек и мальчика в возрасте от 6 до 12 лет), которые трагические погибли при отравлении неизвестным токсином. Версий по данному и громкому делу было немало. Изначально предполагалось, что ребята отравились пельменями с курицей из магазина... Однако, проверка показала, что это не так. Затем в рвотных массах ребят были обнаружены следы дихлофоса, именно это средства и могло стать причиной массовой гибели.

Ранее глава семьи обрабатывал дом этим самым дихлофосом, но тогда и подумать не мог, чем это может обернуться. Похороны проходят в небольшом посёлке Красная Сопка, где проживает меньше 2 тысяч человек. Разумеется, каждый житель знает о случившемся.

Проводить в последний путь четырёх детей пришли сотни человек: каждый из них не мог скрыть слёзы на своём лице. Родители и вовсе отказались от комментариев. На вопросы журналиста «МК в Красноярске» о биографии малышей и их планах на будущее, говорить не стал. Сейчас ему и без того сложно, он потерял самых близких на свете людей в один миг.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с похорон ведется онлайн-репортаж.