Под Новосибирском 42 школьных класса закрыли на карантин

Также закрыты 52 группы в 38 детских садах.

В Новосибирской области закрыты на карантин более 40 школьных классов в связи с заболеваемостью ОРВИ. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, в настоящее время закрыты 52 группы в 38 детских садах, где заболели 499 дошкольников. Также на карантин отправлены 42 класса в 22 школах области, где зафиксировано 318 заболевших учеников.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Елена Аксенова добавила, что в регионе наблюдается повышенный уровень заболеваемости ОРВИ. Однако по сравнению с прошлой неделей роста не зафиксировано. Показатели заболеваемости в этом году ниже прошлогодних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске метро планирует повысить цену на проезд.