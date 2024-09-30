Под Новосибирском 90-летний мужчина захотел стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО

Житель Бердска хочет стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО в Новосибирской области.

90-летний Александр Петрович, почетный ветеран города Бердска и неоднократный обладатель золотого значка ГТО, стремится снова занять первое место в этом соревновании. Каждую награду он посвящал своей любимой супруге и ее памяти. Об этом пишет «Бердск Онлайн».

Александр Петрович ежедневно преодолевает 50 километров на велосипеде. С наступлением зимнего сезона он планирует переносить тренировки в спортзал.

«Я не считаю себя стариком. Живи, ходи, бегай, прыгай», — отметил он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мальчику из Новосибирской области, пожертвовавшему деньги на СВО, бойцы купили приставку.