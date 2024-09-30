Один из самых богатых политиков Новосибирска дал показания по делу о гибели четверых детей от дихлофоса: что известно про Виктора Кушнира

Компанией «Сибиар» владеет депутат Заксобрания Новосибирской области Виктор Кушнир. О чем заявил политик после трагедии?

В Красноярском крае случился ужасающий случай — многодетная семья отравилась неизвестным веществом после ужина. Погибли четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Выжили только мать и отец. В понедельник, 30 сентября, состоялись похороны несовершеннолетних.

Следователи продолжают разбираться в случившемся. Известно, что в продуктах питания не обнаружили опасные вещества. Поначалу была версия, что семья ела опасные пельмени, купленные в местном магазине.

Сейчас основная версия трагедии — попадание токсичного вещества в пищу или отравление парами дихлофоса, так как накануне в доме проводилась обработка от насекомых с использованием данного аэрозоля. Помимо этого, отец признался следователям, что распылил дома дихлофос «Варан» и плохо проветрил помещение.

Данный аэрозоль производит новосибирская компания АО «Сибиар», существующая с 1992 года. Выручка завода огромная — только за 2023 год, по данным Rusprofile, доход составил 7,8 млрд рублей.

Производителя уже допросили после смерти четырех детей, а часть продукции изъяли на химическую экспертизу.

Компанией владеет депутат Заксобрания Новосибирской области 75-летний Виктор Кушнир. Гендиректором завода он числится с 2003 года. Также он секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Ленинского района города Новосибирска, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям НСО.

Политик на своей странице в «ВКонтакте» заявил, что вся продукция «Сибиар» безопасна для людей.

«Мы уже тридцать лет производим безопасную продукцию. Невозможно ей отравиться, и никто ей никогда не отравится. Случаев не было и не будет. Уверен, что у следователей уже есть итоги лабораторного исследования, и причина даже близко не в "Варане", так как за все дни не было ни одного запроса и звонка со стороны правоохранительных органов. Зная, как оперативно они работают, о причастности я бы узнал в день трагедии», — отметил он.

Как ранее писал Сиб.фм, 30 сентября похоронили детей, умерших от токсического вещества после ужина.