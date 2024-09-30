«Родители гладили детей и плакали»: в Сибири похоронили четверых школьников после отравления. Эмоциональный репортаж

30 сентября в поселке Красная Сопка Назаровского района состоялась похоронная церемония, на которой провожали в последний путь четверых детей, трагически погибших от отравления инсектицидом. Местные жители собрались у Дома культуры, чтобы выразить соболезнования и почтить память трех девочек и одного мальчика. Четыре гроба были выставлены на улице, куда люди приносили цветы и игрушки в знак любви и поддержки. Родители, охваченные горем, гладили детей по волосам, не сдерживая слез. Весь поселок разделял их горе, звучали причитания: "Деточки, дитятки...". Погода также отражала общее настроение – на улице шёл дождь. Журналист МК-Красноярск (входит в медиахолдинг Сиб.фм Group) побывал на церемонии прощания.

Тела детей были доставлены к их дому, где соседи собрались, чтобы проститься с ними. Люди принесли цветы и выразили свои соболезнования.





Затем погибших отвезли в местный дом культуры, где состоялось прощание. Внутри клуба был подготовлен поминальный стол. Попрощаться с погибшими пришли сотни людей с цветами и игрушками.

Также проводить в последний путь детей пришли и школьники, которых отпустили с занятий.

Односельчане, пришедшие на поминки, оплакивали детей и складывали в их гробы игрушки и цветы.

Во время прощания от детей не отходил их отец, недавно вышедший из тяжелого состояния после отравления. Он вместе с женой постоянно гладил детей.

Ближе к часу дня крышки гробов закрыли и стали погружать в землю. Детей похоронили и установили один крест с четырьмя табличками с ФИО и датами рождения и смерти детей.

Похоронить детей помогала местная администрация, которая организовала сбор средств для семьи. Глава сельсовета Олег Пономарёв заявил, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, 21 сентября в многодетной семье произошел трагический инцидент. После ужина, состоящего из пельменей и курицы, все четверо детей были срочно госпитализированы с тяжелыми симптомами. В течение трех дней медики не смогли спасти четверых детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Родители также были госпитализированы, но их организм выдержал токсическое вещество. Мать беременна пятым ребенком. Врачи говорят, что плод не пострадал.

В настоящее время эксперты продолжают расследование обстоятельств случившегося. Продукты питания и остатки ужина подверглись тщательному анализу, однако опасные вещества не были обнаружены. Также проверена вода, которую употребляла семья.

Среди возможных причин трагедии рассматриваются две версии: попадание токсичного вещества в пищу или отравление парами дихлофоса, так как накануне в доме проводилась обработка от насекомых с использованием данного аэрозоля.

По информации регионального Следственного комитета, установление точных причин смерти детей может занять не менее месяца. На отца могут возбудить уголовное по факту смерти по неосторожности. На допросе он признался, что не проветрил помещение должным образом во время обработки от мух.



Как ранее писал Сиб.фм, производитель дихлофоса «Варан» отреагировал на смерть четверых детей после отравления.