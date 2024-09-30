Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега

«Бабье лето» в Новосибирске продолжается: многие грибники используют его, чтобы успеть «поохотиться» в лесу. Рассказываем про самые грибные места.

Сезон «тихой охоты» в самом разгаре. Спасибо затянувшимся теплым дням, отсутствию внезапных катаклизмов, которые время от времени случаются в регионе. Града и снега в ближайшую неделю не ожидается, а значит время «вооружаться» корзинками и отправляться в лес за грибами.

Какие грибы можно встретить в лесу?

Белый гриб сосновый

Рядовка фиолетовая

Гигрофор Гедриха

Черный груздь

Паутинник золотисто-рыжий

Валуй

Дождевик грушевидный

Где искать? В Караканском бору, в хвойных лесах Искитимского и Колыванского районов, в лесах Академгородка.

Текущая неделя: с 30 сентября по 6 октября обещает быть теплой. Что касается перового снега, покров, как правило, выпадает на 14 октября. Однако по текущему году и первому снегу, на данный момент нет прогнозов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирских лесах обнаружены необычные бирюзовые грибы. Употреблять в пищу их запрещено, можно отравиться.