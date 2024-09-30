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общество

Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега

Фото: ru.freepik.com / mycology.su

«Бабье лето» в Новосибирске продолжается: многие грибники используют его, чтобы успеть «поохотиться» в лесу. Рассказываем про самые грибные места.

Сезон «тихой охоты» в самом разгаре. Спасибо затянувшимся теплым дням, отсутствию внезапных катаклизмов, которые время от времени случаются в регионе. Града и снега в ближайшую неделю не ожидается, а значит время «вооружаться» корзинками и отправляться в лес за грибами.

Какие грибы можно встретить в лесу?

Белый гриб сосновый

Фото Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега 2

Рядовка фиолетовая

Фото Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега 3

Гигрофор Гедриха

Фото Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега 4

Черный груздь

Фото Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега 5

Паутинник золотисто-рыжий

Фото Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега 6

Валуй

Фото Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега 7

Дождевик грушевидный

Фото Стало известно про семь видов грибов, которые можно собирать в Новосибирске до первого снега 8

Где искать? В Караканском бору, в хвойных лесах Искитимского и Колыванского районов, в лесах Академгородка.

Текущая неделя: с 30 сентября по 6 октября обещает быть теплой. Что касается перового снега, покров, как правило, выпадает на 14 октября. Однако по текущему году и первому снегу, на данный момент нет прогнозов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирских лесах обнаружены необычные бирюзовые грибы. Употреблять в пищу их запрещено, можно отравиться.

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Дарья Лапина
Журналист

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