В Дзержинском районе Новосибирска сбили 12-летнюю девочку

В понедельник, 30 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска на пешеходном переходе была сбита 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 13:15 на улице Гоголя. 40-летний водитель Hyundai Elantra двигался со стороны Комбинатской в сторону Промкирпичной и у дома №232 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка получила травмы, характер которых уточняется. Она была доставлена в больницу на карете скорой помощи.

На месте происшествия работает наряд ДПС, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассмотрят дело о ДТП, в котором водителя насмерть зажали троллейбусы.