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проиcшествия

В Новосибирске рассмотрят дело о ДТП, в котором водителя насмерть зажали троллейбусы

Фото: ГИБДД Новосибирска

Октябрьский районный суд рассмотрит дело о смерти водителя троллейбуса, которого зажало между двумя общественными транспортами.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что 9 июня 2024 года на улице Ленинградская в Новосибирске мужчина вышел из общественного транспорта, чтобы соединить штанги троллейбуса с проводами воздушной контактной сети. В этот момент на него въехал другой троллейбус, где находился 33-летний водитель-гражданин Узбекистана.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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