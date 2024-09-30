В Ленинском районе Новосибирска из-за аварии без тепла остались 76 домов

Из-за аварии дома Новосибирска остались без отопления.

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что в ночь с 29 на 30 сентября 2024 года произошло отключение отопления на 84 объектах, 76 из которых расположены в Ленинском районе и по 4 в Октябрьском и Железнодорожном.

“У нас было подключено 94.24% домов, но в ночь произошла авария в Ленинском районе. Сейчас отключено 76 домов, так что мы немного откатили обратно”, — рассказал мэр Новосибирска.

По словам Максима Кудрявцева, уже к 20:00 сегодняшнего дня авария будет устранена.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании корреспонденту Сиб.фм подтвердили данную информацию.

"Устраняем дефект на теплосети диаметром 300 мм по ул. Крашенинникова. Сегодня рано утром участок поврежденной теплотрассы отключили. В настоящее время ведется откачка воды. Далее ремонтная бригада приступит к замене поврежденного участка, работы планируется завершить сегодня до конца дня", — уточнили в СГК.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали фотографии собак, замерзающих в квартирах