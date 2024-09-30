В Новосибирске на Кочубея ограничат движение транспорта на год

На улице Кочубея ограничат движение транспорта на год.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что с 30 сентября 2024 года по 20 сентября 2025 года в Новосибирске по улице Кочубея начнут действовать ограничения движения.

Перекрыты будут такие участки дорог как: от Краузе, 1 до Кочубея, 11; от Кочубея, 11 до Кочубея, 9; от Кочубея, 9 до Кочубея, 7/1; от Кочубея, 5 до Кочубея, 3/1; в районе Кочубея, 4; от Кочубея, 1 до Тюленина, 1; в районе Кочубея, 4/1; в районе храма во имя святого апостола Андрея Первозванного.

Ранее Сиб.фм писал, что 30 сентября в Новосибирске отключат все фонтаны, кроме одного