В Новосибирске некоторые дома на левом берегу остались без отопления

На левом берегу Новосибирска дома находятся без отопления.

В группе «Мой Новосибирск» социальной сети ВКонтакте сообщили, что на левом берегу Новосибирска до сих пор нет тепла в нескольких домах. По данным карты отключений, отопления нет в 239 жилых помещениях.

В связи с чем, в сообщении КЖЭК «Горский» указали, что сейчас нет возможности перезапустить систему или предпринять другие действия для скорейшего подключения тепла, и жители просят запастись терпением.

В скором времени тепло вернется во все дома города.

Напомним, что в Новосибирске рассказали, когда подключат отопление во всех домах