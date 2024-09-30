В Новосибирске опубликован прогноз погоды на октябрь-2024

В начале октября в Новосибирске ожидается потепление до +20 градусов.

Как сообщают синоптики «Яндекс Погоды», 1 октября будет облачно с прояснениями, и днём температура поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +6.

Однако уже 2 октября температура снизится до +15 днём, а 3 октября — до +9 градусов.

По данным Gismeteo, 1 октября прогнозируется +19 градусов днём и +9 градусов ночью.

В дальнейшем также ожидается понижение температуры: 3 октября днём будет до +9 градусов, а ночью температура может опуститься до +1 градуса.

В пятницу, 4 октября, ожидается +12 градусов тепла днем, ночью — +1. Аналогичная температура днем ожидается и 5 октября. Однако ночью будет +3 градуса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что скоростной поезд «Финист» планируют запустить между Барнаулом и Новосибирском.