За 45 тысяч рублей в Новосибирске продают котенка с рисунком крыльев на спине.

На популярном сайте по размещению объявлений сообщили о продаже бенгальского котенка, у которого на спине редкая окраска в виде крыльев. За малыша продавец просит 45 тысяч рублей.

“Розетка кpупная, чёткая, по cпинкe нeвероятный риcунoк в видe крыльeв, чтo тoже являетcя редкocтью”, — указали в объявлении.

Известно, что у бенгальских кошек очень сильны охотничьи инстинкты, а также они считаются умным видом — их можно научить выполнять разные команды.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске продают карманного американского булли за 200 тыс руб