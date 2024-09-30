В Новосибирске проверили на прочность четвертый мост через Обь

Четвёртый мост через Обь в Новосибирске успешно прошёл испытания на прочность.
Как сообщили в группе компаний «ВИС», статические и динамические испытания вантового моста длились три дня.
По предварительным результатам, все технические показатели моста соответствуют нормам и проектным требованиям. Мост готов к эксплуатации, включая движение большегрузов с общим весом до 100 тонн.
Прочность конструкции проверялась с помощью колонны из 12 самосвалов и специальных датчиков. На данный момент застройщик оценивает готовность объекта в 96%.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запущено движение по 6-полосному съезду четвертого моста.