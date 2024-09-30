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вчера 23:25
общество

В Новосибирске решена проблема электроснабжения в микрорайоне «Красная горка»

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Власти Новосибирска устранили многолетнюю проблему с электроснабжением в микрорайоне «Красная горка». Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в личном телеграм-канале.

Ранее жилые дома и офисные помещения на улицах Богдана Хмельницкого и Александра Невского были подключены к трансформаторной подстанции, построенной в 1950-х годах, которая находилась на первом этаже жилого дома. Это вызывало у местных жителей жалобы на шум и вибрацию.

В рамках программы реконструкции и строительства муниципальных электрических сетей в микрорайоне была установлена новая блочная подстанция с двумя трансформаторами, а также проложены новые кабельные линии с максимальным сохранением окружающей среды.

Проект успешно прошел государственную экспертизу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проверили на прочность четвертый мост через Обь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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